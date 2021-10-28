جيهان جليل عن مشاركتها بحكاية «على الهامش»: السيناريو شدني

تعيش الفنانة جيهان خليل حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية؛ إذ شاركت في مسلسل «إلا أنا»، حكاية «على الهامش»، بدور إنجي، صديقة نيرمين الفقي، التي تخونها في النهاية، محققة نجاحًا كبيرًا، وردود أفعال إيجابية.

جيهان خليل توضح سبب مشاركتها في «على الهامش»

وعن أسباب موافقتها على دور إنجي، أوضحت جيهان خليل في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها أحبت الشخصية بعد قراءة السيناريو، ومقابلة مخرج العمل، موضحة: «اللي شدني لما قرأت السيناريو عجبتني الشخصية جدا، ولما قابلت المخرج انبسطت جدا إنه كان شايفني في الدور ومؤمن بيا وإني أكون موجودة معاه».

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أشارت الفنانة إلى أنها استعدت للدور خلال فترة قصيرة، لكن تفاصيل الشخصية المكتوبة في السيناريو ساعدتها في رؤيتها وتجسيدها جيدا؛ إذ تعاني من اضطراب نفسي هو المحرك الأساسي لها.

أبطال مسلسل إلا أنا على الهامش

مسلسل إلا أنا على الهامش، بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، عمرة محمود ياسين، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج شركة أروما.

جيهان خليل تشارك في مسلسل «غرفة 207»

في سياق منفصل، كشفت جيهان خليل عن مشاركتها في مسلسل «غرفة 207» المقتبس عن رواية الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي تدور أحداثه خلال الستينات، في إطار الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري.

جيهان خليل تتحدث عن مشاركتها في «غرفة 207»

كما عبرت خليل عن سعادتها بالمشاركة في «غرفة 207»، قائلة: «مبسوطة بالمشاركة في المسلسل وهو نوع جديد كنت حابة أكون موجودة فيه، ومترددتش ثانية واحدة إني أقبل الدور، وبقدم فيه شخصية عكس شخصية إنجي في حكاية على الهامش».