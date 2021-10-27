موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل «إلا أنا حكاية على الهامش».. المواجهة والحقيقة

تصاعدت الأحداث في حكاية «على الهامش» من مسلسل إلا أنا، ويبحث الجمهور عن موعد الحلقة الأخيرة من المسلسل بعد نجاح الـ 9 حلقات السابقة في تصدر محرك البحث «جوجل»، والذي يعرض على قناة DMC.

موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية «على الهامش» الحلقة الأخيرة

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إلا أنا حكاية «على الهامش» اليوم الأربعاء على قناة dmc، كما أنها كانت تعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ملخص الحلقة التاسعة من حكاية إلا أنا

تضمنت الحلقة التاسعة التي عرضت أمس من حكاية إلا أنا، تطورًا في الأحداث، حيث حدث شجار بين «إنجي» التي تجسد دورها الفنانة جيهان خليل وزوجها الفنان صبري فواز، وبدأ يكتشفها على حقيقتها بأنها تزوجته من أجل أمواله فقط، وتحولت من شخص هادئ إلى شخص عصبي بشدة.

وواجهت «نور» ابنة الفنانة نرمين الفقي، والدتها للمرة الأولى وهي تعمل «كاشير»، ووجهت لها اللوم لأنها تركت المنزل وعملت في هذا المجال.

أبطال حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا

وتدور أحداث الحكاية، حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.