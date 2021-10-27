أبو الغيط: القضية الفلسطينية نسيت في 2011.. ويجب منع نتنياهو من الترشح

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه منزعج من تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل، لأنه يجب منع رئيس الوزراء السابق بينامين نتينياهو من الترشح للحكم مرة أخرى، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب وجود حكم متشدد في التسوية السياسية يحول دون إعادة حقوق الفلسطينيين وإنشاء دولتهم على أرض محددة في شرق القدس، وتؤدي إلى تسوية في أمر اللاجئين.

القضية الفلسطينية نُسيت في 2011

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال تصريحات تليفزيونية: «القضية الفلسطينية اتنست في 2011 عشان كان فيه سوريا بمأساتها وليبيا بمأساتها ومصر ومشاكلها، وأنا مبوصفش حاجات جديدة، وأنا في 2012 و 2013 قولت إن إسرائيل تعيش شهر عسل لكن هتدفع ثمنا لما عدد سكان فلسطين بين النهر والبحر يبقوا 15 مليون فلسطيني وإسرائيل 10 ملايين، وهتبقى وقتها دولة عنصرية مثالية، وأين من يتحدثون عن حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان الفلسطيني مش معترف بيها وبيتكلموا عن حقوق الإنسان في تونس مصر بس».

حقوق الإنسان ليست سياسية فقط

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط، ولكن هناك حقوق اجتماعية واقتصادية وحق في التعليم، لافتا إلى أن مصر بلد «خيرة» حيث رصد أكثر من حالة لمواطنين مصريين إمكاناتهم محدودة وتعالج كل منهم الدولة على حسابها، وتقدم لهم العلاج بتكلفة شهريا للمريض الواحد 5000 جنيه لمدة 3 سنوات كاملة.