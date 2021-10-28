السيسي: يجب الاهتمام باللغة العربية والقرآن.. والحفظ وحده لا يكفي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطفل أحمد تامر، قارئ القرآن الكريم، والذي أتم حفظ القرآن عندما بلغ سن الـ5 سنوات ونصف من عمره، إذ قال إنه يسجل تقديره للنماذج الإيجابية التي يستضيفها الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، فالفهم أمر ضروري، موضحا أنه يحب إجراء مداخلة هاتفية ليوضح أنه يجب الاهتمام باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم قراءات أولادنا.

يجب أن تكون الأسرة منتبهة لأولادها وهواياتهم وملكاتهم

وأضاف السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية mbc مصر، الأربعاء، «مهم إن الأسرة تبقى منتبهة لأولادها وبناتها وتشوف النقاط اللي ممكن يتفوقوا فيها، مش لازم كلهم يكونوا حفظة قرآن زي أحمد اللي حافظ القرآن بقراءات متنوعة، فيه حاجات تانية كتيرة وكلها نعم من ربنا، ممكن تكون أنشطة رياضية وملكات تانية وإحنا لو نميناها واهتمينا بيها هنلاقي النبت الجميل بيكبر وهنبقى فرحانين بيه»

الحفظ لوحده مش كفاية

وواصل الرئيس السيسي: «بقول لأحمد واللي بيسمعونا من المصريين وغيرهم، ممكن أوي تحفظ بس افهم، لأن الحفظ لوحده من غير فهم مش كفاية، والفهم والفهم والفهم محدش يقدر يلوي العقائد والنصوص لو فيه فهم، أنا لما بسمع إن واحد بيقول مبلعبش في الشارع، بقول مش هينفع عشان مش هتقدر موهبة تعيش حياتها بالطريقة اللي إحنا بنعيشها».