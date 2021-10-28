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السيسي يشيد بنموذج الطفل أحمد تامر الحافظ للقرآن: أهنئ والديك بك

كتب:

محمود البدوي
01:34 ص | الخميس 28 أكتوبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر، بعد استضافته الطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم في سن الـ 5 سنوات ونصف، خلال مداخلته في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، إذ قال له شريف عامر: «دي مش نماذج متعبة أهو يا سيادة الرئيس»، ليرد السيسي ضاحكًا: «لا.. دي نماج عظيمة جدًا، تحياتي لابننا أحمد».

السيسي: مكانش ينفع يعدي عليا النموذج ده ومتكلمش

وأضاف «السيسي»: «تحياتي لابننا أحمد، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يا ابني يحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء، برضو للمرة الثانية مكانش ينفع يعدي عليا أبدًا أشوف النموذج الجميل والرائع ده ومتكلمش، اسمح لي أسجل تقديري أيضًا ليك يا أستاذ شريف على التنوع الكبير في التناول للبرنامج والقضايا اللي بيتم استدعائها ومناقشتها، وأيضًا اللي أنت بتجبها، كتر خيرك».

وتابع: «يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويكملك بخير ويحميك أنت وأسرتك، وبهنئ والدك ووالدتك، يا أحمد عارف أنت حافظ إيه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أعز كلام وافضل كلام واكرم كلام، وأطيب كلام، البركة كلها معاك».

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