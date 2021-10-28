أخبار الإسكندرية.. مؤشرات تعاون اقتصادي فرنسي وروسي مع مصر 

شهدت محافظة الإسكندرية أحداث عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة؛ إذ برزت مؤشرات تعاون اقتصادي من شركات فرنسية وروسية، وفقا لتصريحات قنصلي فرنسا وروسيا بالمحافظة، خلال زيارتهما للغرفة التجارية بها، فيما تم ضبط 21 طن دقيق بمطحن يتلاعب في البيانات، نشوب حريق التهم محل ملابس بميدان محطة مصر.

قنصل روسيا: شركات روسية لديها الرغبة في فتح أسواق بمصر

شدد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، على عمق العلاقات المصرية الروسية، مؤكدا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لموسكو، موضحا أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع القاهرة، وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري.

ولفت كارين فاسيليان، إلى أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

القنصلية الفرنسية مستعدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية بالإسكندرية

من جانبه رحب قنصل فرنسا، محمد نهاض، بالتعاون بين الجانبين المصري والفرنسي، مشيرا إلى وجود زخم اقتصادي بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين القاهرة وباريس مميزة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وأكد أن القنصلية الفرنسية مستعدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية كافة بالإسكندرية، لعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية، وخلق فرص تعاون مختلفة.

ضبط 21 طن دقيق في مطحن يتلاعب في البيانات بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 21 طن دقيق حر في مطحن غير مدون عليه بيانات، خلال حملات لتشديد الرقابة على المطاحن الخاصة؛ لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر، والغش التجاري والتدليس.

حريق يلتهم محل ملابس بميدان محطة مصر وسط الإسكندرية

وقع حريق هائل اندلع، أمس الأربعاء، بمحل ملابس في ميدان محطة مصر بحي وسط، دون حدوث أي إصابات؛ إذ تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بميدان محطة مصر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل ملابس على شريط الترام بميدان محطة مصر، ما أسفر عن تفحمه وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث أي إصابات.