أول تعليق من والد الطفل «أحمد» حافظ القرآن على تكريم الرئيس السيسي له

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، حافظ وقاريء القرآن الكريم، في مداخله أجراها معه، خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية، موجهًا رسالة له بروح الأب: «أنا زي جدك يا أحمد، مش ممكن نقدر نحقق اللي وصلنا ليه إلا لما ندعم المواهب ونرعاها».

رد والد الطفل «أحمد» على تعليق الرئيس السيسي

وقال والد الطفل «أحمد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تكريم الرئيس السيسي لطفله حافظ القرآن، شرف وتكريم كبير لهم: «مكناش نتخيل مداخلة سيادته»، موضحا: «جت من عند ربنا».

وتقدم والد الطفل «أحمد»، بالشكر للرئيس السيسي، على دعمه وتكريمه لابنه من خلال مداخلته الهاتفية معه، والحديث إليه بروح الأب لابنه، معتبرا أن ذلك تكريمًا كبيرًا إلى العائلة.

دعم من الرئيس السيسي للطفل «أحمد»

وكان الرئيس «السيسي» تحدث في مكالمة هاتفية للطفل أحمد تامر، حافظ القرآن، قائلا له: «بستأذن الوالد إنك أول افتتاح لينا هتبقى الشيخ بتاعنا، وتقرأ ما تسير من القرآن، أدعوك لهذا الأمر».