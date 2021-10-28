الطفل أحمد تامر يقرأ القرآن بعد مداخلة السيسي معه على الهواء

قال الطفل أحمد تامر، إنه أتم حفظ القرآن عندما كان يبلغ 5 سنوات ونصف، وهو الآن يبلغ من العمر 8 سنوات، «دخلت مسابقة شيخ الأزهر 2019 – 2020» وحصل على المركز الأول، موضحًا أنه من مركز أبو حماد بالشرقية.

أحببت قراءة القرآن الكريم

وأضاف خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»: «اللي ساعدني بابا وماما وعمتي أميرة، هم اللي كانوا بيساعدوني، وقرأت قرآن قدام الناس، وحبيت قراءة القرآن».

الرئيس السيسي يدعو الطفل لقراءة القرآن في الافتتاح

وتلى الطفل أحمد تامر، آيات قرانية على الهواء بعد إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخلة له على الهواء، ودعاه لقراءة القرآن الكريم في الافتتاح القادم.