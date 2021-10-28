مسن يشعل النيران في «جلباب» ويلقيه بوجه ترزي في سوهاج

أُصيب طفل يعمل ترزيًا، بحروق نارية من الدرجة الثانية في الوجه والرأس واليدين، وجرى نقله إلى مستشفى طهطا العام للعلاج، وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين من التحقيقات أن موظف بالمعاش لم تعجبه طريقة تفصيل ثوب خاص به، فأشعل النيران في الثوب وألقاه في وجهه، ما نتج عنه إصابته بحروق متفرقة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد ورود إشاره من مستشفى طهطا العام بوصول «يحي.م.ا»، 14 سنة، ترزي، يقيم بدائرة قسم طهطا إلى المستشفى، مصاباً بحروق ناريه في الوجه والرأس واليدين من الدرجة الثانية، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال والده «محمد.ا.ع»، 49 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم «محمود.ع.ا»، وشهرته «الأقرع»، 76 سنة بالمعاش ويقيم بدائرة القسم، بالتعدي علي نجله بسبب اعتراضه على تفصيل جلباب لم يعجبه فقام بإشعال النيران به وإلقاه بوجه نجله، ما نتج عنه إصابته.

وعقب تقنين الأجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بأقوال والد المجني عليه فأقر بارتكاب الواقعة مؤكدا أنه اشترى قطعة من القماش وأعطاهها للمجني عليها لتفصيلها كجلباب وحينما طلب منه إصلاح الجلباب بسبب خطأ في تفصيله رفض ما دفعه إلى إشعال النيران به، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.