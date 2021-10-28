جيهان خليل: مبسوطة بردود الأفعال على دور «إنجي» في «إلا أنا»

أعربت الفنانة جيهان خليل، عن سعادتها لتصدرها التريند عن دورها في حكاية «على الهامش» ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، قائلة: «مبسوطة جدا إن شغلي هو سبب تصدري الترند، ولما بدخل أي عمل فني أو مشروع بعمل فيه كل جهدي والتوفيق من عند ربنا»

تفاعل كبير مع دور «إنجي»

وأضافت جيهان لـ«الوطن»، أنّ ردود الأفعال على دورها أسعدتها كثيرا: «أول مرة أعمل شغل ويكون له صدى مع الناس للدرجة دي، وحاسة أن كل البنات في مصر متابعة المسلسل ومهتمة بيه، مفيش جروب ولا صفحة فيها عدد كبير من الجمهور والمتابعين إلا وبيتكلموا عن المسلسل، وتحليلات واستنتاجات ورسايل، وبيطلبوا مني أعمل كذا أو أبطل كذا، وفي تفاعل كبير مع الدور والقصة».

واختتمت جيهان"هناك من بحث عن كل اعمالي السابقة التي لم يراها من قبل لكي يشاهدها وهناك تفاصيل كثير "مش ملاحقة اشوف كل حاجة "،لكني مبسوطة وبشكر كل البنات الذين وجدوا نفسهم في المسلسل ومن الواضح ان الموضوع لمسهم و هناك صدق من جميع القائمين علي هذا العمل وواضح ذلك من تفاعل الجمهور.

وتابعت جيهان، أنّ بعض الجمهور بدأ البحث عن أعمالها السابقة لمشاهدتها: «في تفاصيل كتير ومش ملاحقة أشوف كل حاجة، لكن مبسوطة وبشكر كل البنات اللي لقوا نفسهم في المسلسل، واضح إنّ الموضوع لمسهم، بسبب صدق القائمين على العمل».

مسلسل إلا إنا.. حكاية على الهامش

حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»، بطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، محمود ياسين «جونيور»، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتصدّر المسلسل التريند ولقي نسب مشاهدات عالية، وتدور أحداثه حول معاناة ياسمين من التنمر بسبب ضعف شخصيتها، وتسليط الضوء على قضية حضانة الأولاد والمشكلات التي تواجه الأم بعد الطلاق.

حكاية «على الهامش»، هي الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل «إلا أنا» بعد عرض حكايات: «بدون ضمان» لهاجر أحمد وهنادي مهنا، وحكاية «بالورقة والقلم» ليسرا اللوزي، وحكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ.