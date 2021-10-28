ابنة الفنان ماهر سليم ترثي والدها بكلمات مؤثرة: «أنا في اللاوعي»

رثت أسماء ماهر سليم، والدها الفنان الراحل ماهر سليم، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت أسماء «توهان، أنا تايهة، أنا في اللاوعي، مخي مش مستوعب أي حاجة، واقف عند لحظة حضنك الأخير، أنا بحاول أعمل اللي أنت كنت عايزة بس أنا مش قادرة مفيش عقل متحكم، عقلي تايه وروحي راحت معاك».

وأضافت أسماء «أنا بالنسبة لي دلوقتي في كابوس نفسي أصحى منه، كابوس مؤذي أوي يا بابا، أوقات بحس إنك مسافر شغل كالعادة بس هو مطول شوية، أنا دايما مستنياك، دايما مستنية الوقت اللي هترجع فيه من السفر، طيب هو اللي صوتك وحشة يعمل ايه؟ اللي نفسه يتكلم معاك و ترد عليه يعمل ايه؟ اللي الحياة جواه وقفت يعمل ايه؟ أنا أعمل ايه طيب؟ أنا مش عارفة اعمل حاجة».

وفاة ماهر سليم

ورحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم في سبتمبر الماضي، حيث أعلن خبر وفاته الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما نعاه الفنان صلاح عبدالله الذي كتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قائلا: «أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف، مع السلامة يا ماهر».

معلومات عن ماهر سليم

شارك الفنان الراحل ماهر سليم في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، وله رصيد فني كبير حيث تجاوزت أعماله الفنية الـ 150 عملا، كان آخرها دوره في فيلم «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، بالإضافة إلى إسهامه في المسرح حيث شغل عددا من المناصب الإدارية وصولا إلى رئاسة البيت الفني للمسرح.