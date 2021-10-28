مديريات التعليم تنهي إعداد بيانات الطلاب استعدادا لتسليم أجهزة التابلت

بعد انتظام الدراسة في المدارس للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم الفصول المدرسية وتخصيص لجنة للصحة المدرسية، فضلًا قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، كثفت مديريات التعليم التنسيق مع الإدارات بشأن إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المستحقين لاستلام أجهزة التابلت.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية انتهت من إعداد جميع بيانات طلاب الصف الأول الثانوي المستحقين لأجهزة التابلت بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

توزيع الأجهزة على الطلاب فور وصولها من الوزارة

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إرسال هذه البيانات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لطلب مندوب من المديرية لاستلام الأجهزة، مؤكدًا أنه سيتم توزيع الأجهزة على الطلاب فور وصولها من الوزارة.

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، إن المديرية أرسلت بيانات طلاب الصف الأول الثانوي لوزارة التربية والتعليم تمهيداً لاستلام أجهزة التابلت، موضحاً أنه من المرجح أن يتم تسليم الأجهزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «عبدالتواب»، أن أجهزة التابلت مكملة للعملية التعليمية في المدارس، وتمكن الطالب من الوصول إلى مختلف المصادر المتنوعة والاستماع لشرح المقررات الدراسية بالفيديو والصور والنماذج الاسترشادية والتدريبات العملية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات استلام الأجهزة.

«التعليم» توجه الطلاب بضرورة سداد أقساط تأمين أجهزة التابلت

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، شددت على الطلاب بضرورة تسديد أقساط تأمين أجهزة التابلت للسنة التأمينية الأولى وذلك بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، والسنة التأمينية الثانية بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، وأقساط تأمين السنة التأمينية الثالثة بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد أقساط تأمين التابلت، يتحمل الطالب قيمة الجهز كاملاً في حالة الفقد، مشددة على المعلمين بضرورة سداد قسط تأمين أجهزة التابلت للسنة الرابعة.