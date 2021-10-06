يبدأ الطلاب العام الدراسي الجديد 2021، بعد 3 أيام حيث يستعد طلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة لاستلام التابلت الخاصة بالدراسة، وهناك خطوات دفع رسوم التأمين على التابلت لطلاب ثانوي، وطالبت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة، سواء مدارس حكومية أو مدارس رسمي لغات، أو المدارس الخاصة أو مدارس خدمات، بأن يسدد الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة، رسوم التأمين التي تبلغ قيمتها 100 جنيه فقط، في مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

مراحل تسديد رسوم تأمين التابلت للمراحل الثلاثة للثانوية العامة

وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب والمعلمين سداد رسوم التامين على التابلت لطلاب الثانوية والمعلمين بطريقة سداد مختلفة حيث يتم طلاب الصف الأول الثانوي القسط الأول على السنة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي يقوم بسداد رسوم تامين التابلت الخاص بقسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، حيث يسدد طلاب الصف الثالث الثانوي، قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة، ومن لم يسدد العام الماضي، يسدد للسنة التأمينية الثانية والثالثة.

خطوات دفع رسوم التأمين على التابلت لطلاب ثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم طريقة تسديد رسوم تأمين التابلت لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق مكاتب البريد، حيث يذهب ولي أمر الطالب إلى مكتب البريد ومعه الأوراق الخاصة بالطالب، وهي «صورة شهادة ميلاد الطالب والأصل ليطلع موظف البريد عليها، ويقوم بتسليم ولي أمر الطالب صورة بطاقة الرقم القومي لموظف البريد، ثم يطلب ولي الأمر من موظف البريد وثيقة تأمين التابلت بقيمة الرسوم، ويتوجه إلى مدرس الطالب ويقوم ولي أمر الطالب بتسليم المدرسة صورتين من الرقم القومي، وشهادة ميلاد الطالب، وإيصال سداد رسوم التأمين»، ويقوم بالتوقيع على إقرار تسلم التابلت.