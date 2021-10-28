أسعار وتجهيزات سيارات «بايك» الجديدة 2022 في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان رسميا عن طرح عدد من الطرز المختلفة للعلامة الصينية «بايك» في السوق المحلي موديلات العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة سيارات بايك «X3، X7، X5».

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية وأهم تجهيزات السيارات الجديدة في السوق المصري موديل العام 2022، حسب المٌعلن من شركة «بودي جروب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

أسعار وتجهيزات بايك X3 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين بأسعار:

-الفئة الاولى بسعر 258 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 273 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، يولد قوة 116 حصان، و عزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر.

أسعار وتجهيزات بايك X5 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئة واحدة فقط بسعر يصل إلى 328 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، يولد قوة 148 حصان، و عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

أسعار وتجهيزات بايك X7 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 497 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 568 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، يولد قوة 188 حصان، و عزم أقصى للدوران 275 نيوتن/ متر.

-تتوافر السيارات مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة، وعدد 12 حساسا موزعة على جميع زوايا السيارة، وإدارات الموجود بالسيارة، وعدد 8 كاميرات حتى تتضح لك الصورة الخارجية كاملة لكل جوانب السيارة، أنظمة مساعدة في القيادة الذكية APA Smart، ونظام الذاتي لركن السيارة، نظام القيادة الذاتي في الطرق المزدحمة، ونظام IACC لتثبيت السرعة وتحديد لوجهه المركبة دون الإمساك بعجلة القيادة، كما دعمت بمصابيح أمامية Galaxy LED مع أضاءه نهارية عالية الجودة، وفتحات تهوية أمامية، مقابض ذكية مخفية تخرج لك فور القرب منها، مرايات قابلة للضم مع قفل السيارة، وبعض الكماليات ومن أبرزها «شاشة وسائط 12.3 بوصة، وشاشة معلوماتية، وشاشة تحكم بتكييف السيارة، وغيرها».