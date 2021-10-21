«كيا» تستعد لطرح سيارة SUV جديدة بالأسواق

أعلنت شركة كيا، عن طرح موديل جديد من فئة السيارات SUV، خلال الفترة المقبلة.

وتظهر سيارة كيا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، والمصممة بجرأة وتتمتع بقدرات عالية لأول مرة في أمريكا الشمالية 27 أكتوبر الجاري.

موعد طرح السيارة للبيع

ومن المقرر طرح السيارة للبيع في أوائل العام المقبل، مع مجموعة متنوعة من المحركات القوية والفعالة.

ويجد المغامرون مستوى جديدًا من القدرة على القيادة بالطرق الوعرة من خلال نموذج مصمم خصيصًا للخروج من المسار المطروق مع زيادة الخلوص الأرضي وأنماط التضاريس المتعددة التي يختارها السائق وإطارات الطرق الوعرة.

سيارات كيا في السوق المصري

وتطرح شركة كيا، سيارات من مختلف الفئات بالسوق المصري؛ سواء كانت سيارات سيدان أو سيارات SUV، وتستعد مؤخراً لطرح الجي الجديد من كيا سبورتاج في السوق المصري موديل 2022.

ويقع المقر الرئيسي لشركة كيا أمريكا في إيرفاين بولاية كاليفورنيا، وتواصل تقديم أعلى استطلاعات لجودة السيارات، وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.