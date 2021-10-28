الجامعات تبدأ تطبيق منع الدخول لغير المطعمين بلقاح كورونا السبت

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في أسبوعها الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على تطعيم جميع منتسبي الجامعات باللقاح ضد فيروس كورونا، وأعلنت عدد من الجامعات الحكومية البدء في التشديد على إجراءات كورونا بعدم السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا الدخول للحرم الجامعي، أو تقديم شهادة «PCR» تثبت خلو الطالب أو الشخص من المرض، أو تقديم ما يثبت موانع الحصول على لقاح كورونا.

جامعة القاهرة تبدأ في منع دخول غير المطعمين السبت المقبل

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على انتظام سير العملية التعليمية بعدد من كليات الحرم الجامعي الجديد والقديم منذ انطلاقها 9 أكتوبر الجاري، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، حرصا من الجامعة على صحة وسلامة جميع منسوبيها.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، على أن مجلس الجامعة قرر أنه بدءا من مطلع شهر نوفمبر المقبل، سيتم منع دخول أي فرد «طالب أو شخص» من بوابات الجامعة لم يتلقى لقاح كورونا إلا بعد تقديم ما يثبت موانع عدم الحصول أو تقديم شهادة PCR، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة تفشي المرض، مشدداَ على ضرورة استمرار ارتداء الكمامة الطبية للجميع في الجامعة، مع إجراء الكشف الحراري قبل الدخول من البوابات الرئيسية بالجامعة.

رئيس جامعة سوهاج: عدم السماح بدخول غير المطعمين أول نوفمبر

وقررت عدد من الكليات بجامعة القاهرة البدء في منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19» إلى مباني الكليات المختلفة بدءاً من 30 أكتوبر الجاري السبت المقبل، تنفيذاً لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الجامعة، مناشدة جميع الطلاب بضرورة الإسراع في التجسيل للحصول على اللقاح في أقرب وقت للوقاية من المرض وتجنباً للوقوع تحت العقوبات التي سيتم تنفيذها على غير المطعمين.