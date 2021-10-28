انطلاق فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي» بعد قليل

تنطلق فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي» بعد قليل، احتفالا بـ«يوم المحاماة» وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين للجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

الجلسة الافتتاحية في الساعة العاشرة

وطبقًا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ولقيها الوزير، ثم كلمة أساتذة الأجيال، ويلقيها الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسليم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة.

عدد من الجلسات على مدار اليوم

وتشتمل جلسات المؤتمر على: الجلسة الصباحية لمناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة، بينما يتناول المؤتمر في الجلسة المسائية: «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم»، في حوار مع نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن عطية التوصيات في ختام الأعمال.