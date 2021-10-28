4 قرارات وزارية بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لمشروعات سكنية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات وزارية بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة بالمجان لإنشاء مشروعات سكنية عليها.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار رقم 2445 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة داخل کردون الوحدة المحلية بمرصفا - مركز ومدينة بنها - محافظة القليوبية، بالمجان، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها.

- قرار رقم 2446 لسنة 2021 بتعديل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2019، ليكون لإنشاء نقطة شرطة بدلا من «إنشاء قسم شرطة».

- قرار رقم 2447 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية مركز رأس غارب - محافظة البحر الأحمر، بالمجان، لاستخدامها في إنشاء مستودعات تخزين.

- قرار رقم 2448 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، كحق انتفاع دون مقابل.