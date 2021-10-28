مينا نبيل بطل حكاية «إن كبر ابنك»: وفاء عامر احتوتني في أول بطولة ليا

تصدر اسم الفنان مينا نبيل، الذي يقوم بشخصية «وليد»، الابن الأناني للفنانة وفاء عامر في حكاية «إن كبر ابنك» من مسلسل «زي القمر»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وعن ترشيحه لدور «وليد» وكواليس حكاية «إن كبر ابنك»، من مسلسل «زي القمر»، قال: «ترشحت لدور وليد، في حكاية إن كبر ابنك، من خلال عملي بالمسرح، لأني كنت بقوم بدور بطولة في معهد الفنون المسرحية، وكانت حاضرة الأستاذة المنتجة مها سليم، ولما انتهيت من المسرحية، تحدثت معي، وقالتلي في حد هيكلمك عشان دور في مسلسل»، متابعا «بالفعل في اليوم التالي تحدث معي الأستاذ معتز وذهبت له وتحدثنا عن الدور الذي سألعبه وهي شخصية وليد، التي أعجبتني جداً لاختلافها عن ما قدمته من قبل».

مينا نبيل: أنا متعاطف مع «وليد» لأنه الابن الوحيد

وعن كيفية تحضيره للشخصية، قال نبيل لـ «الوطن»: «أنا بحب أذاكر الشخصية كويس جداً، والسيناريو كان مُسلي، لأني بحب التمثيل وبحب أدخل الأدوار الصعبة»، لافتاً إلى أنه متعاطف مع شخصية «وليد»، لأنه الابن الوحيد لوالدته، وكان مستحوذ على اهتمامها كله، وعندما تزوجت بدأ في الغيرة عليها.

مينا نبيل يتوجه بالشكر للفنانة وفاء عامر

وتوجه «نبيل» خلال حديثه بالشكر للفنانة وفاء عامر، «بحب أشكر الفنانة وفاء عامر، لأنها احتوتني في أول بطولة ليا، لأني كنت قلقان وعندي رهبة بسبب أني واقف قدامها وبعمل دور ابنها»، مشيراً إلى أنه يوجد تواصل بينهما حتى الآن، ودائما تكتب عن دوره المتميز من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مينا نبيل يتحدث عن ردود فعل الجمهور على شخصية «وليد»

وعن ردود فعل الجمهور على شخصية «وليد» في حكاية «إن كبر ابنك»، قال نبيل «مكنتش متوقع رد فعل الجمهور على شخصية وليد، وأنها هتستفزهم للدرجة دي، بس ده يدل على نجاح الدور»، لافتاً إلى أنه يتلقى العديد من الرسائل من المتابعين يهنئونه على نجاح دوره في حكاية «إن كبر ابنك»، من مسلسل زي القمر.