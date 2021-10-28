200 متطوع لاستقبال المعتمرين في السعودية وتوفير بيئة عبادة آمنة

بدأت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع، تخفيف الإجراءات الاحترازية على سكانها، عقب تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع أخذ بعض الاحتياطيات كالسماح بالتجمعات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وغيرها.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، حسب ما أوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، لـ«الوطن»، أنّه جرى إطلاق تطبيق «صحتي» على الهاتف ليسهل اختيار لقاح كورونا وتحديد موعد ومكان التطعيم على المواطنين.

خدمة ذوي الهمم في الحرم

وأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة تطوعية «بخدمتكم» التي تهدف إلى استقبال كبار السن وذوي الهمم في أماكن المنطقة الحرمية بتوفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها المعتمرين.

أجواء روحانية بين المعتمرين

ووصف المهندس إبراهيم عمار، أحد المتطوعين في المبادرة لـ«الوطن»، الأجواء الروحانية التي كانت تحيطهم أثناء الاستعداد لاستقبال المعتمرين لتوفير بيئة آمنة لهم تساعدهم على الشعور بالخشوع والسكينة.

وأوضح «عمار» أنّ عدد المشاركين في المبادرة أكثر من 200 متطوع، وجرى تقسيمهم إلى 3 مجموعات كل مجموعة معنية بدور معين، فهناك من يهتم بكبار السن بدفع الكراسي المتحركة أو مساعدتهم على الدوران في المسعى، ومجموعة أخرى توجّه المعتمرين إلى الأماكن التي يحتاجونها.

الالتزام بالتعقيم بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

وأكد «عمار» أنّها المرة الأولى التي يشارك بالتطوع في مبادرة، لكن شعوره بافتقاد المسجد الحرام في فترة جائحة كورونا كانت أقوى منه، مضيفا أنّ وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية تساعدهم بتوفير خدمات تنقل وتقوم بتعقم الأماكن بشكل دوري تصل لساعة بين كل مرة والأخرى.

يذكر أنّ عضو مجلس رواد احرم المكي الشيخ سعد جميل القرشي، قال في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، إنّ السعودية أصدرت قرارا بإعادة فتح أبواب العمرة أمام المصريين لأداء العمرة.