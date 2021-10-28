بحث الجمهور عن الحلقة الأخيرة من حكاية على الهامش من مسلسل «إلا أنا»، التي تم عرضها مساء أمس على قناة dmc، وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها على السوشيال ميديا.

ملخص الحلقة الأخيرة من حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية على الهامش، حيث تفاجئ رفعت التي يجسد دوره الفنان صبري فواز بأن ياسمين التي تجسد دورها نرمين الفقي بأنها أصبحت امرأة عاملة، وأخبرها أنه سوف يأخذ أولادها إلى العين السخنة ولكنها رفضت الحديث معه في أي موضوع بعيد عن العمل، وبعدما عاد من العين السخنة تفاجئ أن «إنجي» زوجته الثانية قامت ببيع الفيلا لشخص أخر.

وذهبت نرمين الفقي إلى حفل تخرج ابنتها وكانت فخورة بها، حيث أن «ملك» ابنتها أنهت من مشروع التخرج مع زملائها في أخر وقت بسبب المشكلات التي مرت بها.

أبطال حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا

تدور أحداث الحكاية، حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

عُرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل إلا أنا حكاية «على الهامش» أمس الأربعاء على قناة dmc، ومن المقرر عرض الحكاية الجديدة السبت المقبل حتى الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.