خريطة سقوط الأمطار وموعد ذروتها.. والأرصاد تحذّر: تفادوا الأضرار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي أشارته إلى ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار.. تستمر حتى الأحد المقبل

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع سقوط أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يلي:

الخميس 28 اكتوبر: يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبا.

الجمعة 29 أكتوبر: يتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و40% تقريبا.

السبت 30 أكتوبر: بداية من يوم السبت، يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتزيد كمية الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بنسبة تتراوح بين 50 و60%.

الأحد 31 أكتوبر: يتوقع سقوط أمطار متوسطة غلى عزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60%، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذير للمواطنين، داعية إياهم باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.