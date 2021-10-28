وزير النقل يشيد بتعاون مصر واليابان: الفرص الاستثمارية لدينا واعدة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أعرب السفير الياباني عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق، وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين في المجالات كافة خلال الأعوام الماضية، ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

وأشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع وزير النقل المصري، في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يتم تنفيذه وفقا للجدول المخطط، موضحا أنّ قطاعات وزارة النقل تسير بسرعة كبيرة وإنجاز كبير، متمنيا حضور افتتاح الخط الرابع للمترو عند الانتهاء من تنفيذه.

تعاون مثمر لإنهاء الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بالخط الرابع

كما أشاد وزير النقل، بالعلاقات المتميزة بين الجانبين، وبجهود السفير الياباني بالقاهرة في التعاون مع مصر في المجالات كافة، ومنها قطاع النقل، حيث تجسّد في التعاون المثمر من الجانبين لإنهاء الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بالخط الرابع والبدء في تنفيذه، وسيتم خلال فعاليات معرض TransMEA2021 توقيع اتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة كاف الإسبانية وميتسوبيشي اليابانية.

وأضاف أنّ المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية بقطاع النقل في مصر في مجالات السكك الحديدية المترو والنقل البحري، سواء التي تُطرح بالتعاون مع البنوك الدولية مثل البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، أو الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وغيرها من البنوك والمؤسسات الدولية اومن خلال المشروعات الجديدة التي تطرحها وزارة النقل، والتي قد تشكل نماذج أخرى للتعاون المثمر بين الجانبين، خاصة أنّ وزارة النقل تتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك مع الشركات اليابانية في قطاع النقل.

ولفت إلى أنّ قطاع النقل البحري في مصر يشهد تطويرا شاملا للوصول للهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وهناك العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع سواء محطات تداول حاويات أو بضائع عامة أو في مجال السفن التجارية.