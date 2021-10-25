وزير النقل: «الدائري» أول طريق في مصر يستخدم النقل الذكي

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات «BRT»، أعلى الطريق الدائري، ضمن أعمال تطويره وتحديثه، مشيرا إلى أن أتوبيسات الـ «BRT»، سيتم تسييرها على الطريق الدائري، عقب الانتهاء من تطويره وتحديثه، وسيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، مطلع يناير 2022، مؤكدا أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي «ITS»، والتى بلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 16%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.

وزير النقل: منع سير الميكروباص على الطريق الدائري مطلع يناير 2022

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تطوير الطريق الدائري مستمرة، وجاري تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 70%، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين، منوها إلى أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر، وتشغيله تجريبياً، والذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية.

وزير النقل: أعمال تطوير الطريق الدائري مستمرة

وأوضح وزير النقل، أن جميع العاملين القائمين على تطوير الطريق الدائري، يقومون بتنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والكحول، مؤكدا أن جميع المعدات المستخدمة في التطوير، يتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، بصورة دورية.

وزير النقل: جميع العاملين القائمين على تطوير الطريق الدائري يقومون بتنفيذ إجراءات كورونا

وأشار كامل الوزير، إلى أن تطوير الطريق الدائري سيعمل على تحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبري، علاوة على منع سير الميكروباصات أعلى الطريق الدائري، مؤكدا أنه تم الانتهاء من قطاع «الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي»، بنسبة 100%، وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية.

وزير النقل: تطوير الطريق الدائري سيعمل على تحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبري

ونوها وزير النقل، إلى أن قطاع «سعد الشاذلي – الإسكندرية الزراعي» فيشمل (الطريق الداعم من سعد الشاذلي إلى جوزيف تيتو)، واستكمال الداعم حتى طريق السويس، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكذلك الطريق الداعم الداخلي من الإسماعيلية الصحراوي حتى جوزيف تيتو، والداعم الخارجي من سعد الشاذلي حتى الإسماعيلية الصحراوي، والذي بلغت بنسبة تطويرها 97%، كما بلغت نسبة تطوير المسافة من الإسماعيلية الصحراوي حتى المرج 97%، والمسافة من المرج حتى الإسكندرية الزراعي 93% لأعمال الطريق، و95% لكوبري مسطرد، كما بلغت نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85%.

وأضاف كامل الوزير، عن قطاع «المريوطية – الأوتوستراد»، فيشمل المسافة من المريوطية حتى كوبري المنيب، والذي بلغت نسبة تطويره 80%، كما بلغت نسبة تطوير كوبري المنيب 99%، وبلغت نسبة تطوير المسافة من كوبري المنيب حتى الاوتوستراد 73%، كما تم الانتهاء من تقاطع الاتوستراد بنسبة تنفيذ 100%.