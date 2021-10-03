«شعراوي»: الأقصر تستضيف «يوم المدن العالمي» نهاية أكتوبر الجاري

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن استضافة محافظة الأقصر لـ «يوم المدن العالمي»، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من المسئولين الدوليين من الوزراء والمحافظين والعُمد من مختلف دول العالم، ويعقد المؤتمر تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وقع مع ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على اتفاقية استضافة مدينة الأقصر لهذا الحدث الدولي الهام، بعد فوزها بشرف الاستضافة على العديد من المدن والعواصم الكبرى في العالم، تقديرا لما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مستوى التنمية الحضرية وللمكانة الثقافة والأثرية للأقصر.

وقال «شعراوي»، إن هذا المؤتمر سيكون فرصة لعرض ما حققته مصر من إنجازات خلال السبع سنوات الماضية، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المشروعات الأخرى الخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية في العديد من المدن، وبالتزامن مع الشعار الذي تطلقه احتفالية المدن العالمية لهذا العام «تكيف المدن من أجل المرونة المناخية».

معالجة تحديات الحضر

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن اليوم العالمي للمدن يهدف إلى تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام، ودفع التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم وتعزيز العمل المناخي الطموح للمدن وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

استعراض ملامح حياة كريمة

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيعقد على هامش هذا المؤتمر، عدد من الجلسات وورش العمل المختلفة على مدار اليومين، لمناقشة وشرح عدد من البرامج التنموية التي يتم تنفيذها في مصر مع الشركاء الدوليين، ومنها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، المنفذ مع البنك الدولي، بحضور عدد من محافظي الصعيد وممثلين للبنك الدولي، لافتا إلى سيتم أيضا استعراض ملامح وأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين معيشة حوالي 58 مليون مواطن مصري في قرى الريف.

بحث قضايا القارة الأفريقية

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم أيضا عقد لقاء لوزراء التنمية المحلية من الدول الأفريقية، لبحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه مدن القارة وتبادل الخبرات لإيجاد حلول لها.

وأكد الوزير أن احتفالية «يوم المدن العالمي» ستكون فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية في الفترة الأخيرة، من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الأثري المصري الدكتور زاهي حواس، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر المتحف العالمي المفتوح بمثابة فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الأثرية واستعراض جهودها في الحفاظ على الأثر بالتزامن مع النمو الحضري، وعدم تعارض البنية الحضارية مع الحفاظ على الأثر، كما أن النمو الحضري لا يعني إهدار التراث الثقافي الغني الذي تزدهر به مصر وعلى رأسها مدينة الأقصر.

مشروع تطوير طريق الكباش

وأشار «شعراوي» إلى أن هذه الاحتفالية ستكون ذات أبعاد مختلفة لأهمية المشاركين فيها، بالإضافة إلى الأبعاد السياحية والاقتصادية الأخرى للدولة المصرية ومدينة الأقصرـ خاصة مع بدايات موسم السياحة لهذا العام، مشيرا إلى أن هذا الحدث ستكون عليه مدينة الأقصر في أبهى صورها، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على الانتهاء من مشروع تطوير وإحياء طريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء يتم التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة لتنظيم هذا الحدث الدولي الهام والخروج بصورة تليق بالدولة المصرية، كما أن هناك دعم تقدمه أيضا منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر والعديد من الشركاء الدوليين والمحليين من بينهم بنك التعمير والإسكان.