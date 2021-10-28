بيطري الغربية: فحص 413 رأس ماشية في قافلة بيطرية مجانية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، أن القوافل البيطرية فحصت 413 رأس ماشية بالإدارات البيطرية، ضمن خطط المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرى ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، إن القوافل البيطرية جاءت لخدمة كافة المربين في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيده والعيد القومي للمحافظة.

خدمات بيطرية مجانية

وكشف «أنور»، أن الخدمات البيطرية جاءت ضمن أعمال القوافل البيطرية المجانية خلال هذا الشهر بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، لافتا إلى تنفيذ قافلة بقرية اكوه الحصة التابعة لمركز ومدينه كفر الزيات بالتنسيق مع جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية فضلا عن مشاركة العديد من الأطباء البيطريين من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات .

تقديم العلاج والكشف بالمجان

وأوضح أن القافلة قدمت العلاج والكشف المجاني لـ 413 حيوان من مختلف الأنواع باستخدام أجهزة السونار و تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع الماشية بالأدوية اللازمة فضلا عن أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية، وسحب عينات دم للوقوف على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، كما تم فحص 2380 طائرًا وتقديم العلاج بالمجان.

يذكر أن القافلة هي رقم 41 ضمن القوافل التي يجري تدشينها منذ أول يناير 2021 على مستوى مراكز المحافظة خلال الفترة الجارية، في إطار الخدمات التي تقدمها المحافظة والجهات المعنية ضمن مبادرة «حياة كريمة».