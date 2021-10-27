بائع كبدة ينهي حياة أمين شرطة ويصيب شقيقه في مشاجرة بقنا

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب شقيقه طعنا بآلة حادة، على يد بائع كبدة، في قرية «الترامسة»، بمحافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، أثناء مشاجرة بسبب خلافات بين الطرفين.

إخطار مدير أمن قنا بمقتل أمين شرطة وإصابة شقيقه

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا بورود بلاغ يفيد مقتل أمين شرطة، وإصابة شقيقه، بعدما تعدى عليهما أحد ألأشخاص، بائع كبدة، بآداة حادة، في قرية «الترامسة»، بدائرة مركز قنا.

بائع كبدة يطعن المجني عليهما بأداة حادة

وتبين مقتل «سعيد حسين علي مراد»، 35 سنة، أمين شرطة، وإصابة شقيقه «حسنين»، على يد شخص يُدعى «القط ش.»، بائع كبدة، قام بطعن المجني عليهما بآداة حادة، في قرية «الترامسة»، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليهما، وعلى أثرها طعنهما بآلة حادة، مما تسبب في حدوث إصابة أمين الشرطة، التي أودت بحياته، كما أصيب شقيقه، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين.

القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم، ونقلت جثة أمين الشرطة القتيل، وشقيقه المصاب إلى مستشفى قنا العام، بواسطة سيارة إسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.