مقتل أمين شرطة وشقيقه بالمنوفية بسبب خلافات على ري أرض زراعية

قتل أمين شرطة وشقيقه، في مشاجرة مع عدد من الجيران في بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب الخلاف على «ممر مائي» لري الأراضي الزراعية، واعتدى المتهمون على المجني عليهما بـ «بلطة»، وجرى نقلهما إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهما، ولكنهما لقيا ربهما متأثرين بإصابتهما.

تفاصيل مصرع أمين شرطة وشقيقه في بركة السبع

وأكدت مصادر أمنية، أن الواقعة سببها خلافات بين الجيران على كيفية ري الأراضي الزراعية، وأن المتهمين وعددهم 5 أشخاص، قتلوا أمين شرطة وشقيقه، بضربهما بـ «بلطة» على الرأس أدت إلى شق رأسهما نصفين، ونقلهما للمستشفى لمحاولة إنقاذهما ولكنهما لقيا مصرعهما.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتباشر نيابة بركة السبع التحقيقات مع المتهمين، ومواجهتهم بقتلهم أمين الشرطة وشقيقه في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

القبض على 5 متهمين قتلوا أمين شرطة وشقيقه بالمنوفية

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع أمين شرطة وشقيقه، على يد الجيران في الأراضي الزراعية بمركز بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض على المتهمين الخمسة في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز بركة السبع، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في واقعة القتل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.