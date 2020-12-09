تجديد حبس أمين شرطة و4 آخرين في واقعة مقتل وإصابة 3 أشخاص بالمنوفية

أمرت نيابة الشهداء بمحافظة المنوفية، بتجديد حبس خمسة متهمين في واقعة إطلاق نار وضرب عدد من الشباب عددهم ثلاثة مصابين، بينهم قتيل، وآخر في العناية المركزة، في قرية سلامون قبلي بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بإصابة شخصان ووفاة آخر بطلق ناري، لجلوسهم في أرضه الزراعية الواقعة بدائرة مركز الشرطة.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتهم الرئيسي "أ.م" يعمل أمين شرطة، وأثناء جلوس الشباب في الحقل الخاص به أثناء شرب المواد المخدرة، حاول المتهم تفريقهم وأطلق النار من سلاحه الميري وأصاب اثنين منهم وتوفى آخر.

تعود أحداث الواقعة، إلى تجمع عدد من الشباب في الأرض الزراعية المملوكة لأمين شرطة بالقرية، مما أثار الريبة والشكوك تجاههم، حيث قام أمين الشرطة بمحاولة الإمساك بهم بمساعدة أربعة من أفراد عائلته، بعد تكرار وقائع السرقة للمواشي الخاصة به في أكثر من واقعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.