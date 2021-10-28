تغريم 9639 مواطن وإحالة 39 آخرين للنيابة لعدم ارتداء الكمامة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 9678 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإحالة 39 شخص منهم للنيابة لعدم سدادهم الغرامة خلال 24 ساعة، وإحا ويأتي ذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وجاء أيضًا في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9678 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 9639 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة وزارة الداخلية 956 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت أيضًا261 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات 1847 أرجيلة (شيشة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.