ضبط 9484 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9484 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9461 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى تحرير 697 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 200 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1144 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. جار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.