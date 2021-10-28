كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدمياط.. أهدافها و أقسامها

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما جرى تحديثه ببرامج الكلية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط

وتعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، إحدى الكليات الواعدة التي افتُتحت مؤخرا، تماشيا مع التطور الهائل الذي يشهده قطاع الحاسبات والمعلومات في العالم، بما يتطلب وضعه من الأساسيات التي تدعم التنمية، نظرا للتحول العلمي العالمي الهائل إلى قطاع الحاسبات والمعلومات.

وباتت تكنولوجيا المعلومات واحدة من أهم المجالات التي تحكم العالم حاليا، حيث تحولت العديد من المؤسسات الحكومية في مصر من الدفاتر للتكنولوجيا والمنظومة الرقمية، ما جعل دراسة هذا المجال ضرورة اقتصادية وطنية.

لذلك حرصت جامعة دمياط أن تكون أولى أولوياتها إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتأهيل كوادر متخصصة من خريجيها قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا ونظم المعلومات .

أهداف الكلية

وتستهدف الكلية العمل على تطوير وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العالمية في مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات وآليات العصر.

- العمل على ضم العناصر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخبرات وإعداد المناهج المتطورة في العملية التعليمية وذلك بهدف وصول الكلية للمستويات العالمية في هذا المجال.

- تحرص الكلية على إعداد كوادر متخصصة في مجال الحاسبات والمعلومات يتوافر لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارات العلمية والتطبيقية التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

أقسام الكلية:-

علوم الحاسب

- تكنولوجيا المعلومات

- نظم المعلومات