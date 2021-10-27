ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 1.5 كيلو «شابو» بـ3 ملايين جنيه في سوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، القبض على شخصين، تخصصا في الاتجار بالمخدرات بمدينة طهطا في سوهاج، وبحوزتهما 1.500 كيلوجرام من مخدر الشابو، تقدر بـ3 ملايين جنيه.

جهود الداخلية لمكافحة الجريمة

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط شخصين يتاجران في الشابو

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، نشاط شخصين لهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بمخدر الأيس «الشابو»؛ مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحُا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، بحوزتهما المضبوطات السابق ذكرها، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.