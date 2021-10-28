وفد نامبيبا يزور معامل صحة الحيوان ويشيد بمستواها المتميز 

زار وفد من دولة ناميبيا الشقيقة، اليوم الخميس، معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة.

الوفد يتفقد معامل الوزارة

وتفقد الوفد المعامل المعتمدة ومنها المعمل المرجعي لفحوص الأغذية ذات الأصل الحيواني، ومركز التميز لسلامة الغذاء لأفريقيا من الاتحاد الأفريقي، ومعملي مرض البروسيلا وانفلونزا الطيور المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، ومعامل الفيروسات عالية الخطورة، ومركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا.

كما تفقد الوفد الدورة التدريبية المنفذة بالمركز حاليا بالتعاون مع صندوق الشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية والتي يحضرها خمس وعشرون متدرب ممثلين لستة عشرة دولة أفريقية ومنهم اثنان من دولة ناميبيا الشقيقة.

التعاون بناء على توجيهات القادة السياسية

واستعرض الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، أوجه التعاون والشراكة مع المعامل في الدول الأفريقية الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة وأشراف مستمر من الدكتور محمد سليمان رئيس المركز لتوسيع دائرة النشاط المجتمعي لمعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية تجاه الأخوة الأفارقة.

وقال شاهين، إن التعاون يأتي لبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءة الأخوة الأفارقة والأشقاء في مجال التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا أن المعهد على استعداد تام لتدريبهم بمعامل المعهد في إطار حرص المعهد على تدعيم وتوثيق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأشاد الوفد بالإمكانيات والخدمات التي يقدمها المعهد على المستوى المحلى والدولي ومعامله المجهزة بأحدث التقنيات العلمية وأبدى رغبته في توثيق التعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية.