الزراعة: رصد 2 مليون حالة تعد منذ 2011.. وإزالة أكثر من 500 مخالفة يوميا

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية كبير، مشيرا إلى أنه منذ 25 يناير 2011 حتى فترة قليلة ماضية رُصدت أكثر من 2 مليون حالة.

وذكر رئيس قطاع الخدمات، أنه خلال الفترة القليلة الماضية أُزيل نحو 650 ألف حالة تعد.

«الشناوي»: البناء على الأراضي الزراعية يضر بالدولة وبالمواطن نفسه

وأضاف «الشناوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن البناء على الأراضي الزراعية يضر بالدولة المصرية والمواطن نفسه على المدى الطويل، «بيعمل بناء عشوائي يفتقر لكل خدمات الدولة من مياه شرب أو صرف صحي أو مدارس».

التصوير الجوي لكل أنحاء الجمهورية بدأ في 22 يوليو 2017

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن بداية التصوير الجوي لأنحاء الجمهورية كافة بدأ في 22 يوليو 2017، في حين من قام بالبناء في الفترة من بعد ذلك التاريخ وحتى الآن سيتم أخذ إجراءات صارمة ضده، «لا تصالح، خاصة في الأماكن المزدحمة بالسكان، والتي لا تتمتع بكل المرافق السكنية».

وأكد أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تحقق إنجاز كبير يتمثل في الإزالات الفورية وعدم الرضوخ للمكاتبات الورقية، «دلوقتي بقي فيه وسائل الاتصال السريعة، وفيه تلاحم على طول ما بين وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية تحت مظلة المحافظ أو سكرتير المحافظة، ويوميا كنا بنزيل أكثر من 500 حالة تعد على مستوى كل المحافظات».