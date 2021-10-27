الزراعة: وفد الإيفاد يزور المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية

زار وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، مزرعة الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء بمنطقة النوبارية، متفقدا محتويات المزرعة، التي تضم ما يزيد عن 600 رأس ماشية من السلالات المتميزة، فضلاً عن أماكن لتجميع الألبان بشكل آلي، وتصنيع أنواع مختلفة من الجبن والزبادي والزبد، وغيرها من المنتجات الثانوية، خلال زيارته إلى القاهرة.

ورافق الوفد، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، في عدة زيارات ميدانية للمشروعات المشتركة مع مصر، بحضور الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، ومحمد الغزالي مدير مشروعات «الإيفاد» بالقاهرة.

زيارات وفد الإيفاد في يومه الأول

كما زار الوفد بحسب بيان لوزارة الزراعة في يومه الأول، مركز التلقيح الاصطناعى بمنطقه العامرية، الذى يتضمن ما يقرب من 30 طلوقة من الأبقار والجاموس ذات السلالات عالية الإنتاجية، من اللحم والألبان والملحق به قاعات للتدريب، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، لخدمة المنتفعين والخريجين الحائزين للأراضي بالمنطقة، من خلال تقديم خدمات التحسين الوراثي للأجيال، ونشر الصفات الوراثية.

وزار الوفد أيضا، مقر مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» بالعامرية، لمشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة مشروعات الإيفاد المنفذة بمصر ( SAIL ، PRIME ، PRIDE) وعروض تقديمية عن أنشطة هذه المشروعات.

افتتاح شادر منتجات يدوية بمحافظة كفر الشيخ

وأضاف البيان، أن الوفد في اليوم الثاني لزيارته، افتتح شادر أقيم بمنطقة مطوبس محافظة كفر الشيخ، ضم العديد من المنتجات اليدوية التي جرى تصنيعها من خلال المستفيدين ممن مشروعي «سيل وبرايم»، بالإضافة إلى استعراض المشروعات والخدمات التى تقدمها لفئاتها المستهدفة، فضلا عن زيارته لمحطة الأرصاد الجوية بقرية إبراهيم الدسوقي بمنطقة مطوبس، ومشاهده تطبيق نظام الإنذار الزراعي المبكر، كنظام للتنبؤ بالتغييرات المناخية، التي يجري من خلالها إرسال الرسائل التليفونية الإرشادية، للمنتفعين بقرى عمل المشروع لمواجهة التغييرات المناخية الطارئة، وذلك للتخفيف من أضرار هذه التغيرت المناخية.

ونفذ الوفد برامج زيارات مختلفة، منها صوبة «الأكوابونيك» كنموذج تدريبي للزراعة الحديثة بدون تربة، وتربية الأسماك، وهي أحد الأساليب التكنولوجية الحديثة، للتغلب على مشكلات نقص المياه، وأمراض التربة، فضلا عن زيارة الحديقة المنزلية، التي تعتبر كنشاط من أنشطة الأمن الغذائي للأسر الريفية، التي يجري زراعتها بالخضروات الضرورية للأسرة، كمكمل إضافي للغذاء، بالإضافة إلى كونها مصدر دعم مالي لبعض الأسر الفقيرة.

واطلع الوفد، على أعمال تأهيل المساقي الداخلية، حيث جرى إعادة تأهيل 25.920 متر طولي مساقي داخلية بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما زار الوفد، وحدات البيوجاز (أنشطة تغير مناخي) بقرية السيد البدوي، للتغلب على مشكلة الطاقة، وأيضًا الحصول على سماد عضوي نظيف خالي من بذور الحشائش، بالإضافة إلى زيارة العيادة البيطرية، المجهزة بالمعدات اللازمة، حيث يجري توفير طبيب بيطري يومي بالعيادة، ويجري تنفيذ الأيام البيطرية وأيام الرش الوقائي، للتغلب على مشكلات نقص الخدمات البيطرية، كما زار المشغل النسائي (أنشطة مرأة)، والمجهز بالماكينات لتعليم حرف للسيدات الريفية بالمنطقة، التي تساعد على تحسين الدخل للسيدات بهذه المناطق.

الوفد يزو إحدى المنتفعات من مشروع الإيفاد

واختتم البيان، بأن الوفد زار إحدى المنتفعات من المشروع، والحاصلة على منحة مرأة ريفية، وجرى التعرف على المشروع الصغير، الذي ساعدها على تنفيذه (مشغل خياطة نسائي)، للتغلب على صعوبات الحياة، كقصة نجاح لمنحة مرأة ريفية، فضلا عن تفقد صوبة زراعية مقامة على أرض أحد المزارعين المنتفعين من المشروع، كنموذج حقل إرشادي.

وفي اليوم الثالث للزيارة، تفقد الوفد أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري «PRIME» بمحافظة البحيرة، بدأها بالشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضي «بيلكو» لتعبئة وتغليف منتجات المحاصيل الستانية (الفاكهة والمخضر)، وتصديرها من خلال محطة الشركة إلى أوروبا الغربية «إنجلترا، هولندا، سويسرا، وألمانيا»، بالاضافة إلى التسويق المحلي، حيث جرى مشاهدة عرض تقديمي عن نشاط الشركة، والاستماع إلى مقدمة عن علاقة الشركة بالمشروع، وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة، نتيجة الشراكة التى تمت مع المشروع.

جدير بالذكر، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان استقبل وفد الإيفاد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي في مستهل زيارته للقاهرة، وبحث معه المشروعات المشتركة، وآفاق التعاون مع المنظمة الدولية.