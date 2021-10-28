تفعيل عقوبات قذف الحجارة على القطارات: حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن تفعيل عقوبات رادعة على كل من يقوم بقذف الحجارة على القطارات أثناء مسيرها، قائلا: «المادة 13 في القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، يقضي بعدم وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الفعل، يكون الحبس وجوبيا».

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء الحجارة على القطارات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون السكة الحديد سيتم تفعيله على أي شخص يقوم بقذف الحجارة على القطارات أثناء مسيرها، حتى لا يتعرض قائد القطار والركاب للخطر، موضحا أن الهيئة تقوم بتشغيل أكثر من 900 رحلة قطار يوميا على جميع الخطوط المنتشرة على طول شبكة السكة الحديد، وأن هذه القطارات التي يتم تشغيلها بالهيئة عبارة عن قطارات سريعة لا تقف إلا بالمحطات الرئيسية، وقطارات تقف بمحطات المحافظات وقطارات تقف بمحطات المراكز وقطارات تقف في جميع المحطات.

مصدر: عقوبات السكة الحديد مفعله.. ونشغل 900 رحلة يوميا

ومن جهته، أنتقد المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، كل من يقوم بقذف الحجارة على القطارات أثناء مسيرها، قائلا: «هذا عمل مشين ويعرض حياة المواطنين للخطر»، مناشدا جميع المواطنين بالحفاظ على سلامة المرفق، والتصدي لكل من يقوم بأعمال من شأنها الإضرار بالمرفق، مؤكدا على أن مرفق السكة الحديد مملوك لكل المواطنين.

البسطاويسي: قذف الحجارة على القطارات أثناء مسيرها يعرض حياة الركاب للخطر

وأوضح البسطاويسي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، مؤكدا على أن تأخيرات القطارات سيتم القضاء عليها تماما، عقب الانتهاء من أعمال تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية.

يذكر أنه تعرضت طالبة بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة دمنهور، الثلاثاء الماضي، أثناء عودتها من الكلية، مستقلة قطار المناشي، لإصابة خطيرة في عينها، حيث تم فقأ عينها، وذلك بعد قيام مجهولين بقذف حجارة في نافذة القطار أثناء مسيره، فأصاب إحدى عينيها، وترقد الطالبة بمستشفى طنطا الجامعي.