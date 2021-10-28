ضبط 33 طن أسمدة ومخصّبات زراعية دون ترخيص في المنوفية

تواصل وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال حماية الثروة الزراعية

الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (محل – 2 شركة – مخزن دون ترخيص)، بمضبوطات بلغت (33 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 6963 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية دون بيانات ودون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بالجهات المعنية) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن المنوفية.

في مجال حماية البيئة

المواد الغذائية: ضبط (2 شركة مرخصة – غير مرخصة)، بمضبوطات بلغت (6٫820 طن و3300 عبوة لمواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية دون ترخيص ودون بيانات ومتغيرة الخواص الطبيعية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

التفتيش البيئي: ضبط (5) منشآت صناعية (لمزاولة النشاط دون ترخيص من الجهات المعنية – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة – عدم وجود الموافقة البيئية لمزاولة النشاط – عدم وجود سجل الحالة البيئة – عدم توفير صاحب المنشأة مهمات الوقاية للعاملين – الحرق المكشوف للفحم النباتي) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.

عوادم السيارات: ضبط (42) سيارة بنزين – سولار (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديريتي أمن (القاهرة – الجيزة).

في مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية

ضبط (75) قضية (الصرف المباشر عليها – إلقاء المخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل، بنطاق مديريتي أمن (المنوفية – كفر الشيخ)، واتخذت الإجراءات القانونية.