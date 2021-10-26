لو أنت موظف حكومي أو خاص ولا تمتلك بطاقة تموين.. اعرف إزاي تحصل عليها

يسأل العديد من الموظفين سواء موظفي القطاع الحكومي أو الخاص، عن مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم الشهري التمويني الذي تقره الحكومة لحاملي البطاقة التموينية، خاصة إذا كانوا هؤلاء الموظفين غير مقيدين على منظومة الدعم التمويني.

هل يحق للموظفين استخراج بطاقات تموينية؟

ويظن البعض أن البطاقات التموينية هي أحقية فقط لفئات العمالة غير المعينة لدى أي جهة عمل أو التي لا تمتلك دخلا ثابتا شهريا، في حين أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ«الوطن» أن البطاقة التموينية حق لأي أسرة ينطبق عليها شروط الفئات الأولى بالرعاية سواء كانوا عمالة غير منتظمة أو عمال بالحكومة أو عمال بالقطاع الخاص أو عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، مشددة على أن معايير وشروط القرار الوزاري الذي يفند من هي الفئات الأولى بالرعاية هي من تحدد أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه.

كيف يصبح الموظف الذي لا يمتك بطاقة تموينية مستحقا للدعم؟

1 – التقدم بطلب استخراج مفردات مرتب من الجهة التي يعمل بها.

2 – التأكد من أن الطلب الصادر والمختوم من جهة العمل يفيد بأن الراتب الشهري لا يزيد عن 2400 جنيه.

3 – تقديم أصل شهادة مفردات المرتب إلى المكتب التمويني التابع للموظف في محل إقامته.

4 – البدء في إجراءات استخراج بطاقة تموينية.

وهناك عدة معايير تحدد مدى انطباق شروط الدعم التمويني على الموظف بالحكومة أو القطاع الخاص، والتي من شأنها تحديد مدى أحقية الموظف في الحصول على بطاقة تموين من عدمه.

معايير تحدد أحقية الموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص للبطاقة التموينية

أن يكون راتب الموظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص لا يتعدى عن 2400 جنيه.

ألا يكون لدى الموظف أبناء في المدارس الخاصة بمصاريف سنوية تزيد عن 30 ألف جنيه.

ألا يمتلك الموظف سيارة موديل بعد 2014.

من هي الفئات الأولى بالرعاية المستحقين للبطاقات التموينية؟

في يوم 17 يونيو 2021 الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا برقم 62 لسنة 2021، والذي من شأنه تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وهم:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة.

9- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

10- العمالة المؤقتة.

11- العاملين بالزراعة.

12- البائعة الجائلين.

13- عمال التراحيل.

14 السائقون.

15- العمالة غير المنتظمة.

16- المهنيون.

17- الحرفيون.

18- المتعطلون ومن في حكمهم.

19- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

20- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

21- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

22- ذوي الاحتياجات الخاصة.