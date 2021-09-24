خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة للمصريين العائدين من الخارج

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إيصال الدعم لكل المصريين الذين لهم الحق في السلع المدعمة، وذلك من خلال بطاقة التموين، وقد قامت الوزارة بوضع عدد من الشروط والأحكام لإيصال الدعم لمن يستحق، وكان من ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة للمواطنين مستحقي الدعم ألا يكون من العاملين في الخارج، لكن جاءت إلى الوزارة بعض الأسئلة والشكاوي والاستفسارات حول عودة العاملين من الخارج واستحقاقهم لبطاقة تموينية جديدة، لذلك وضعت الوزارة بعض الشروط للمصريين العائدين من الخارج واستحقاق بطاقة تموينية لهم، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة والشروط :

- للأفراد العائدين من السفر الذين تم خصمهم من بطاقة الأسرة

- صورة البطاقة ( الشخصية/ العائلية ) أو الرقم القومى.

- خطاب الخصم قبل السفر

- أى مستند يثبت العودة النهائية

2 - استخراج بطاقة تموينية دعم جزئي لسفر رب الأسرة للخارج

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومي

- البطاقة التموينية

- أى مستند يثبت تاريخ السفر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انه يحق استخراج بطاقة تموينية دعم جزئي لسفر رب الأسرة للخارج، اذا كان رب الاسرة في الخارج وينطبق عليه كافة الشروط والاحكام التي وضعها القانون للعاملين المسافرين خارج مصر، لذلك يسمح للاسرة استخراج بطاقة تموين دعم جزئي

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومي .

- البطاقة التموينية .

- أى مستند يثبت تاريخ السفر .

3 - استخراج بدل فاقد / تالف

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومى

- البطاقة التالفة فى حالة بدل فاقد

4 - إعادة قيد بطاقة ملغاة

* لعدم الصرف

- صورة البطاقة (الشخصية / العائلية ) أو الرقم القومى

- البطاقة التموينية الملغاه لعدم الصرف

- ما يثبت موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية على إعادة القيد لعدم الصرف

* للعائدين من الخارج

- صورة البطاقة (الشخصية / العائلية ) أو الرقم القومي

- خطاب الخصم قبل السفر

- أى مستند العودة النهائية