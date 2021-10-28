الجامعة المصرية الصينية: انتهينا من تطعيم جميع المنتسبين بلقاح كورونا

أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي السابق، انتهاء الجامعة من تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة لحماية الجميع.

وأضاف الشيحي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية منذ ظهور الفيروس، إلى جانب تفعيل أنظمة التعلم عن بُعد، وتخفيض الكثافات داخل كافة منشآت الجامعة.

الجامعة المصرية الصينية: انتظام الدراسة بكافة الكليات منذ اليوم الأول

وتابع الشيحي، أن الجامعة المصرية الصينية، انتظمت بالدراسة منذ اليوم الأول بكليات الجامعة «العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة والاقتصاد والتجارة الدولية»، مشيرًا إلى تطبيق نظام التعليم الهجين مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الشيحي، إلى أنه تم تقديم حزمة من المنح للطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الحاصلين على أعلى الدرجات إلى جانب المنح المقدمة لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة وأبناء المحافظات النائية وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقديم منح جزئية لبعض الفئات التى تقدم خدمات للمجتمع.

وأوضح الشيحي، إن إدارة الجامعة المصرية الصينية، قررت عدم زيادة المصروفات الدراسية بكافة الكليات، وأن كلية الهندسة بها عدد من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج هندسة التشييد والبناء، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، والميكاترونيكات، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج هندسة البترول.

الجامعة المصرية الصينية: تطبيق نظام التعليم الهجين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

ولفت الشيحي، إلى أن الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع الطلاب، مؤكدًا استقبال الطلاب بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية بشكل مستمر على مدى اليوم الدراسي، وعقب انصراف الطلاب، حيث يتم عمل تعقيم كامل للقاعات من خلال فرق الوقاية الموجودة بالجامعة في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين من مخاطر فيروس كورونا.

وشدد الشيحي، على أن الجامعة حريصة على تشديد الإجراءات الاحترازية للأعداد التي تتواجد في نفس الوقت، وانتظام العملية التعليمية بمختلف قاعات الدراسة والمعامل، موضحًا أن المحاضرات النظرية فقط هي التى يتم تقديمها للطلاب «أون لاين»، بينما الأجزاء العملية يتم تدريسها داخل معامل الجامعة والتي تم تأسيسها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية الموجودة في أكبر الجامعات الدولية.