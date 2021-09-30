الجامعة المصرية الصينية.. تعرف على المصاريف وأوراق التقديم

قال الدكتورأشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن مجلس أمناء الجامعة قرر تخصيص عدد من المنح الدراسية بمختلف الكليات للطلاب الأوائل من الثانوية العامة 2021، و كذلك تخصيص عدد من المنح الدراسية المقدمة لأبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المحافظات النائية، وكذلك تقديم عدد من المنح الجزئية لعدد من الفئات التى تقدم خدمات للمجتمع، وتستعرض «الوطن» المصاريف وأوراق التقديم في الجامعة المصرية الصينية.

بالتفاصيل.. المصاريف وأوراق التقديم في الجامعة المصرية الصينية

وأضاف الشحيي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2021، تتمثل في الآتي..

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه، ومصاريف كلية الصيدلة 98 ألف جنيه، ومصاريف كلية الهندسة 56 ألف جنيه، ومصاريف كلية اقتصاد وتجارة دولية 44 ألف جنيه، موضحاً أنه المصروفات بالجنيه المصري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات مصرية.

وأكد أنه يجب على الطلاب المقبولين والذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق التوجه إلى الكليات المختلفة لتقديم الأوراق الخاصة بالالتحاق والمتمثلة في أصل شهادة الثانوية العامة 2021، وكذلك أصل شهادة الميلاد و8 صور شخصية والموقف من التجنيد وبطاقة الترشح.

منح كاملة لأوائل الثانوية العامة 2021

وأكد رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021، تنفيذا لقرارات الدولة المصرية والمتمثلة في تطعيم لطلاب و العاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، ضمن الإجراءات الاحرتازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لحماية منسوبيها من مخاطر فيروس كورونا " كوفيد 19"، مضيفا أن الجامعة نجحت في مواجهة الفيروس منذ ظهوره بجانب تفعيل أنظمة التعليم عن بعد، وكذلك تخفيض الكثافات داخل منشآت الجامعة.