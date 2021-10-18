وزيرة التضامن بالمنيا: «الصعايدة غاليين علينا ومصر بتتغير للأفضل»

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن «جميع الصعايدة غاليين علينا جداً»، واعتبرت أن مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، لا تستخدم أسلوب الوعظ، وإنما تتضمن أكثر من رسالة لخدمة المجتمع، كما شددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحلم بـ«حياة كريمة» لكل المصريين، وتابعت أنه «يجب أن نساهم فى تنفيذ الحياة الكريمة، فالرئيس أعطانا كل الإمكانيات لتنفيذ الحياة الكريمة، ونعمل مع الوزارات الشريكة، ونساهم في استخراج بطاقات التموين للمستحقين، ولن نكل أو نمل حتى نحقق رسالتنا».

إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمركز العدوة

وأضافت وزيرة التضامن، خلال إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمركز العدوة في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، أن عدم تزويج الفتيات القاصرات أحد الشروط المضافة إلى مستحقى تكافل وكرامة، وذلك ضمن 3 شروط لاستحقاق تكافل وكرامة، وقالت: «طلبنا تغليظ العقوبة على من يقوم بتزويج ابنته القاصر، ليس فقط الأسرة، وإنما المأذون أيضاً»، وأكدت أن الدولة ستنفق 800 مليار جنيه من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين، و«لا يمكن أن نهدم ما يتم عمله من إنجاز، أمام سلوكيات خاطئة».

وشمل برنامج زيارة وزيرة التضامن لمركز العدوة، بمحافظة المنيا، تفقد عدد من البرامج، منها «2 كفاية، والتمكين الاقتصادي، ولا للزواج المبكر»، كما تفقدت عدداً من الحضانات والعيادات ومؤسسة «حياة كريمة»، ومشروع «تكافل وكرامة»، وأشارت إلى وجود نحو 2800 باحث اجتماعي، وسوف نضاعف عدد الرائدات الريفيات في المنيا، من 200 إلى 800 رائدة، حتى نصل إلى كل بيت مصري.

«القباج»: نشجع المستفيدين من تكافل وكرامة على العمل

وأوضحت «القباج» أن تكافل وكرامة يقيس نفسه بمستوى دخل الأسرة، وأضافت: «نحن نشجع المواطن على العمل، ممن يحصلون على تكافل وكرامة»، وأشارت إلى أن تكافل وكرامة لا تقف بمجرد أن الإنسان يعمل مشروع صغير، بل أن المبادرة تقف بجانبه حتى يقف على قدمه، ليكفى دخله أسرته، ونحن نشجع المواطنين دائماً على العمل، وطالبت بفحص جميع الشكاوى حتى يصل الدعم لمستحقيه.