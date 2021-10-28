جهود أمنية بالقاهرة والقليوبية لضبط الهاربين وتجار المخدرات والأسلحة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، بعد أن أكدت التحريات والمعلومات أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 قضايا جنايات «مخدرات» والصادر فيها «حكمين بالسجن المؤبد –حكم بالسجن 3 سنوات».

وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بقيامه بانتحال أسماء مختلفة في محاولة لعدم التنفيذ عليه في الأحكام المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها التالي:

- ضبط «12» قطع سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة «7» متهمين.

- ضبط «17» قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة» بحوزة «20» متهما لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

- تنفيذ «7348» حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع سالفة الذكر، وتستمر الحملات الأمنية في عملها.