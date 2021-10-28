بنك الاستثمار الأوروبي: إلغاء الطوارئ بمصر يزيد من ثقة المستثمرين

أعلن الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، ألفريدو أباد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري وعلى جلب الاستثمارات لمصر، ويأتي ذلك بعد ازدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف «أباد» في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بنك الاستثمار الأوروبي يتوقع الكثير من التطوير وراء استضافة مصر لقمة «COP27»، بشأن تغير المناخ العام المقبل، موضحا أنه من المتوقع أن تحصل مصر على مكسب كبير عن اختيارها لاستضافة هذه القمة، كما أنها بمثابة فرصة عظيمة لها لكي يتم مناقشة أفكارها عالميا بشأن مكافحة التغير المناخي.

وأكد «أباد»، أن إجمالي محفظة البنك الاستثماري في مصر تبلغ قيمتها 7.5 مليار يورو بقطاعات النقل والمياه والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد 40 عاما من عمليات البنك، وأضاف أن حجم المساعدات التمويلية التي قدمها البنك لمصر منذ بداية جائحة كورونا، بلغت قيمتها 1.5 مليار يورو.

تمويل مشروعات لتحلية مياه البحر

وفي سياق متصل، قال «أباد» إن البنك على استعداد لمناقشة فرص تمويل مشروعات لتحلية مياه البحر، مع استمرار دعم مشروعات الري ومحطات معالجة المياه، كما أنه على استعداد لدعم أوليات الحكومة المصرية في هذا القطاع.

كما أشاد «أباد» بالتقدم الذي حققته مصر في مجال الاقتصاد الأخضر، بشأن طريقة استجابتها للاتجاه العالمي نحو التعافي الأخضر، وذلك بالتركيز على الاستثمارات الصديقة للبيئة.

إصدار أول سندات خضراء في أفريقيا

ورحب «أباد» بالخطوة الرائدة التي قامت بها مصر، بإصدار أول سندات خضراء في أفريقيا، مشددا على أهمية هذه الخطوة لبنك الاستثمار الأوروبي، إذ كانت مصر أول من أصدرت هذا النوع من السندات عام 2006، ومنذ ذلك الوقت سارت مؤسسات مالية متعددة الأطراف على النهج نفسه.