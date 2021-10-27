نقيب المهن الرياضية: إلغاء حالة الطوارئ رسالة مهمة للعالم بأن مصر آمنة

أشاد الدكتور فتحي ندا، النقيب العام للمهن الرياضية، بالقرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر ومردوده الإيجابي على المواطنين.

«ندا»: قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ عبور جديد

وأكد النقيب العام للمهن الرياضية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن هذا القرار الجمهوري بمثابة عبور جديد يشبه عبور قواتنا المسلحة الباسلة لقناة السويس في حرب العزة والكرامة، حرب 73 المجيدة».

«ندا»: إلغاء مد الطوارئ نتاج مجهودات ضخمة وإنجازات غير مسبوقة

وتابع النقيب العام لنقابة المهن الرياضية: «قرار إلغاء مد الطوارئ، جاء نتاج مجهودات كبيرة بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل مصر واحة للأمن والأمان لتصبح مصدرًا لجذب جميع المستثمرين، كجزء من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، في كل المجالات».

إلغاء الطوارئ أحد مظاهر ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة

وأوضح أنه من دواعي سرور الشعب المصري، أن القرار الجمهوري، بإلغاء مد الطوارئ، جاء في شهر أكتوبر، شهر الانتصار في أعظم المعارك الحربية التي خاضتها مصر في التاريخ الحديث.

وأكمل: «القرار تتويج لجهود 7 سنوات من ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة والتصدي بكل قوة للمخربين في الداخل والخارج ومواجهتهم بكل حسم، تحت قيادة رئيس واع ومخلص، ضرب أروع الأمثلة في التضحية كي يعيش هذا الوطن، وشعبه حياة كريمة يستحقها».

وأضاف «ندا» أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر بمثابة عبور جديد للقيادة السياسية نحو إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التي يسودها القانون دون أي إجراءات استثنائية.

وأردف النقيب العام للمهن الرياضية: «أن قرار الرئيس السيسي في هذا التوقيت بمثابة رسالة مهمة إلى جميع دول العالم، تؤكد أن مصر آمنة ومستقرة وبلد تحترم جميع مبادئ وقيم حقوق الإنسان».

واختتم: «القرار سيكون له صدى أوسع في المستقبل القريب لنرى طفرة على كافة الأصعدة داخل مجتمعنا المصري كونه قرارًا مؤثرًا وقويًا من زعيم يحترم شعبه ويقوده من نصر إلى انتصارات متتالية ستترجم واقع مصر الجديدة».