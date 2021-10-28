نجمات يتعرضن للخيانة الزوجية من صديقاتهن.. أبرزهن دينا الشربيني

حققت حكاية «على الهامش» من مسلسل إلا أنا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل أكثر من مرة منذ بداية عرضها.

حكاية «على الهامش» تجسد فكرة الخيانة

وجسدت حكاية «على الهامش» قصة امرأة تعيش فقط من أجل زوجها، ولديها صديقة مقربة تتحدث معها عن كل ما تعانيه في حياتها، ولكنها تكتشف أن زوجها يخونها مع تلك الصديقة المقربة، فتقرر الطلاق منه والابتعاد عن صديقتها، لتبدأ مرحلة جديدة في الاعتماد على نفسها وعدم الثقة الزائدة في من حولها.

رغم صعوبة القصة والأحداث إلا أنها ليست موجودة في الحياة الدرامية فقط، وإنما عانت أكثر من فنانة من الخيانة الزوجة على يد صديقتها المقربة، وكان أخرهم الفنانة شيرين رضا.

شيرين رضا تتعرض للخيانة

حيث كشفت الفنانة شيرين رضا خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «بصراحة» مع الفنانة يسرا عن تعرضها للخيانة الزوجية من صديقتها المقربة قائلة: «صديقتي المقربة خانتي مع جوزي، أتوجعت جدًا ولحد النهاردة مبكلمهاش»، مشيرة أنها عندما علمت بالأمر طلبت الطلاق على الفور وقطعت كل علاقتها مع تلك الصديقة.

نجوى فؤاد

كما كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تعرضها للخيانة من أحد أزواجها مع إحدى صديقاتها، بعد قصة حب استمرت 8 سنوات، وذلك خلال لقاء تليفزيوني في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، واصفة تلك الواقعة أنها أقسى ما تعرضت إليه في حياتها.

وعلى الرغم من تعرضها إلى الخيانة إلا أنها قامت بالرقص يوم كتب كتاب صديقتها وزجها السابق، وبعد الزفاف عانت من سوء حالتها النفسية، قائلة: «بعد الفرح تعبت ورقدت، كنت موجوعة عشان كنا سعداء في حياتنا».

دينا الشربيني

أما دينا الشربيني أعلنت عن تعرضها للخيانة من قبل خطيبها وصديقتها عبر برنامج «فحص شامل»، حيث قالت: «من أكثر الحاجات اللي صدمتني ووجعتني، خيانة خطيبي وصديقتي، سمعت في الأول ومصدقتش وبعدين روحت مكان وشوفتهم مع بعض، وكان شعور وحش وقتها مقدرتش أواجههم وروحت، ولكن خيانتها هي وجعتني أكثر منه».

شويكار

ومن أقسى قصص الخيانة الزوجية ما تعرضت له الفنانة شويكار على يد صديقتها المقربة، وقالت شويكار خلال لقاء تليفزيوني قديم إنها عندما تزوجت وهي في الـ15 من عمرها، كانت تمتلك صديقة مقربة منها، لم تفارقها أبدًا حتى بعد زواجها.

وبعد عام من زواجها علمت بخيانة صديقتها حيث قالت: «في يوم زوجي قال لي إنه مسافر وطلب مني إن أروح عند عائلتي، وبالفعل ذهبت ولكن عدت بالليل إلى المنزل ووجدت صديقتي العزيزة تحاول إغراء زوجي وفي بيتي».