أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 تتراجع.. تعرف على الأسباب؟

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، تراجعًا واضحًا في أغلب الشركات العاملة بالثروة الداجنة في مصر، وذلك نتيجة لعدم استقرار حركة البيع والشراء وأسباب أخرى نتعرف عليها في التقرير التالي، لتواصل بذلك الأسعار تذبذبات الأسبوع الماضي بين الانخفاض والاستقرار.

وتستحوذ الشركات على 70% من الإنتاج مقابل 30% للقطعان «الأهالي»، ما يساهم في وجود تباين في سعر الكتاكيت بالسوق المحلي، ويفسر ذلك الفارق في السعر باهتمام الشركات بالتطعيمات ونوع الأعلاف المقدم للكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس.. وأسباب الانخفاض

تباع الكتاكيت الساسو بأسعار تتراوح بين 7 و6.5 جنيهات للكتكوت بمستهل تعاملات اليوم، فيما تباع الكتاكيت البيضاء شركات بأسعار تتراوح بين 14.5 و10.5 جنيه للكتكوت، والبيضاء تربية المنازل بأسعار 9.2 و9 جنيهات للكتكوت.

أرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تذبذب أسعار الكتاكيت، إلى عدم استقرار حركة البيع والشراء ودخول موسم الشتاء ليقل عدد الرؤوس النافقة للدواجن بشكل عام ومنها الكتاكيت.

وتوقع رئيس الشعبة أن تستأنف أسعار الدواجن الارتفاع خلال الأشهر المقبلة ولكن بوتيرة هادئة إلى أن تستقر مع الأسابيع الأخيرة من موسم الشتاء، وذلك للتكلفة الإضافية على الشركات بسبب توفير التدفئة لانخفاض درجات الحرارة.

وكانت الكتاكيت في المزارع وصلت إلى أسعار تراوحت بين 15 و13 جنيه للكتكوت يوم الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم في الشركات.. وأعلى سعر في «نيو هوب»

يتباين سعر الكتكوت بين الشركات وبعضها البعض، من حيث حجم الإنتاج والجودة وغيره، وإليكم الأسعار اليوم في عدد من الشركات؛

واتسمت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الصباحية في الشركات المنتجة بالميل إلى الانخفاض، لتحتفظ شركة «نيوهوب ايجيبت» للدواجن بأعلى سعر للكتاكيت، عند 14.5 جنيه، فيما سجلت شركتي «الدسوقي» و«المصرية الهولندية» أقل سعر عند 10 و10.5 جنيه على التوالي.

فيما بلغ متوسط سعر الكتاكيت 12.5 جنيه في شركات «العاني» و«أمات»، وفي المقابل تباع الكتاكيت بأسعار 13.75 و11.75 و11.5 جنيه في شركات "الوطنية" و"القاهرة للدواجن" و"الحرمين".