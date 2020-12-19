أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء على مستواها على مدار الأسبوع الماضي خلال عمليات البيع والشراء، وذلك موجه انخفضت بها أسعار صغار الدواجن، ما بين 50 إلى 75 قرش، وتستحوذ الشركات على الجزء الأكبر من السوق، بينما يعتمد السوق على تربية الأهالي للدواجن، لذا يوجد فرق كبير في الأسعار.

وهناك العديد من الشركات المتواجدة بالأسواق، ومنها دواجن الوطنية، العناني، مصر العربية، القاهرة للدواجن، ولا يوجد بينهم فرق كبير في الأسعار، ويتراوح سعر أعلى كتكوت 7 جنيهات، بينما أقل سعر 4.75 جنيه.

ويتوقف تحديد سعر الكتكوت يوميا بناءً على معدل الطلب والحجز المسبق، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي..

متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات

وجاءت متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في عدد من الشركات والتي يتم عرضها في السوق كالآتي:

شركة الوطنية

وجاء أعلى سعر للكتاكيت البيضاء من الشركة الوطنية، حيث وصل السعر لـ 7.75 جنيه.

شركة العناني

وسجل متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة العناني حوالي7 جنيهات.

شركة مصر العربية

وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة مصر العربية 6.5 جنيه.

شركة تاسكو ايجيبت

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة تاسكو ايجيبت حوالي 6 جنيهات.

شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 7 جنيهات، و6 جنيهات للبشائر.

شركة الوادي

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي حوالي 5.75 جنيه.

شركة الإسكندرية للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الإسكندرية للدواجن 5 جنيهات.

شركة رواد النيل

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة رواد النيل، حيث سجل 5 جنيهات.

شركة القاهرة للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداحنة أن سعر الكتاكيت البيضاء استقر خلال الأسبوع الماضي، لكن بعض الشركات خفضت الأسعار بمعدل من 25 إلي 50 قرش، وذلك لتشجيع حركة البيع والشراء، مضيفًا أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، بينما البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.