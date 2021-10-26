أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

شهد أسعار الكتاكيت اليوم استقرارًا في الأسواق المصرية والشركات العاملة في الثروة الداجنة نتيجة للاستقرار في حركة البيع والشراء، وذلك بعد أن شهدت الأسعار تذبذبًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، نرصد متوسط أسعار الكتاكيت اليوم، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في بعض الشركات الكبرى، والعاملة بالقطاع الداجني مثل شركات «الوادي» و«العناني» و«المتحدة» و«الوطنية» و«رواد النيل» و«الصالحية» و«الجزيرة» على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

ووفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فقد تراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الوطنية

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الوطنية بين 14.25 و15 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة طنبول

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة طنبول أيضًا بين 14.25 و15 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركة المصرية الهولندية

كما سجّل أسعار الكتاكيت اليوم في الشركة المصرية الهولندية أدنى سعر بنحو 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الفيروز

فيما سجّل أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الفيروز نحو 13.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الوادي

وصل أسعار الكتاكيت اليوم تسمين في شركة الوادي إلى 13.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الحرمين

ووصل أسعار الكتاكيت اليوم في شركة الحرمين إلى 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة العناني

وسجل متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في شركة العناني نحو 13.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة

وسجل أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة نحو 13 جنيهًا.

وجاء سعر الكتكوت الروزي 2.50 جنيه، والكتكوت الأبيض الأهالي بسعر 3 جنيهات، والكتكوت البلدي الأهالي بسعر جنيهان، وكتكوت الساسو أهالي بسعر 5.5 جنيه.